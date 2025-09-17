Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Trinkwasserverband Lugau-Glauchau hebt Preise deutlich an: Das steckt hinter der Entscheidung

Die Trinkwassergebühren in und um Glauchau steigen ab Januar.
Die Trinkwassergebühren in und um Glauchau steigen ab Januar.
Glauchau
Trinkwasserverband Lugau-Glauchau hebt Preise deutlich an: Das steckt hinter der Entscheidung
Von Stefan Stolp
Ab dem 1. Januar 2026 wird das Trinkwasser in der Region Glauchau, Stollberg und Burgstädt erheblich teurer. Welche Faktoren dazu führten.

Die Gebühren für das Trinkwasser werden ab dem kommenden Jahr steigen. Denn die Bürgermeister der insgesamt 36 Mitgliedsgemeinden im Regionalen Zweckverband Trinkwasser Lugau-Glauchau (RZV) haben am Mittwoch in Glauchau die neue Gebührenkalkulation für die Jahre 2026 bis 2028 einstimmig beschlossen. Der Kubikmeter Wasser – das sind 100...
