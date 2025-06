Trotz einer Entfernung von 40 Kilometern: Gasfackel in Chemieanlage Böhlen sorgt für Einsatz der Feuerwehr Meerane

Nach der Alarmierung am Donnerstagabend hat die Feuerwehr in Meerane vor einem Rätsel gestanden. Erst der Blick in den nördlichen Nachthimmel und Nachfragen in der Leitstelle brachten Klarheit. Warum?

Eine kurze Nacht liegt hinter vielen ehrenamtlichen Kräften der Freiwilligen Feuerwehr aus Meerane: Sie haben oft nur dreieinhalb bis vier Stunden im Bett verbracht. Die Feuerwehrleute mussten am späten Donnerstagabend und am Freitag zu früher Stunde ausrücken.