Trotz Sommerwetter: Für diese Familie gab es keine Alternative zum irren Zweirad-Spektakel in Westsachsen

Das Frankener Bergbrennen ist mit einem Besucherrekord über die Bühne gegangen. Mitten im Geschehen eine Familie mit zwei Töchtern, die sich Oldtimern verschrieben haben. Und das nicht ohne Grund.

Eigentlich wollte sie mit ihrer Familie den Anderen nur zuschauen. Doch dann entschied sie sich anders und griff aktiv ein. Spontan meldete sich Emma Rauscher an und war mitten im Geschehen. „Ich war unter den 100 Fahrern das einzige Mädel“, sagt die jetzt 18-Jährige. Und die Prüfung bei den Oldtimer-Motorrädern hatte sie gewonnen. Und...