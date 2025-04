Trotz Supermärkten: Wie ein Tante-Emma-Laden in Westsachsen durchhält

Am Samstag ist der Internationale Tag der Tante-Emma-Läden. Anlass für einen Besuch im Frische-Markt Waldenburg, der entgegen dem Trend noch lange weiter machen will.

Wolfgang Kunzelmann steht an der Kasse und stellt mit der einen Hand seinen Einkaufskorb auf die Ablage. Mit der anderen stützt sich der 86-Jährige am Griff seines Rollators. Steffi Gloßmann sitzt an der Kasse und tippt die Preise in die Registrierung. „Meine Frau war gestern schon hier“, sagt der Senior. Weil sie aber etwas vergessen...