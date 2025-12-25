Umfrage stößt in Meerane auf großes Interesse: 250 Bürger füllen Fragebogen aus

Stadtrat Matthias Ulbricht hat sich zur Resonanz und zur Auswertung erkundigt. Wann die ersten Ergebnisse vorgelegt und diskutiert werden können.

Mehr als 250 Einwohner von Meerane haben den Bürger-Fragebogen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2035 ausgefüllt. Die Umfrage wurde Mitte August – unter anderem online – gestartet. Sie sollte auch Klarheit zur Stimmung in der Bevölkerung zum Standort für das Stadtfest bringen. Als Optionen stehen in Meerane der...