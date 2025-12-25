MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Umfrage stößt in Meerane auf großes Interesse: 250 Bürger füllen Fragebogen aus

Stadtrat Matthias Ulbricht wartet auf die Auswertung der Bürger-Umfrage.
Stadtrat Matthias Ulbricht wartet auf die Auswertung der Bürger-Umfrage. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Stadtrat Matthias Ulbricht wartet auf die Auswertung der Bürger-Umfrage.
Stadtrat Matthias Ulbricht wartet auf die Auswertung der Bürger-Umfrage. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Umfrage stößt in Meerane auf großes Interesse: 250 Bürger füllen Fragebogen aus
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Stadtrat Matthias Ulbricht hat sich zur Resonanz und zur Auswertung erkundigt. Wann die ersten Ergebnisse vorgelegt und diskutiert werden können.

Mehr als 250 Einwohner von Meerane haben den Bürger-Fragebogen zum Integrierten Stadtentwicklungskonzept 2035 ausgefüllt. Die Umfrage wurde Mitte August – unter anderem online – gestartet. Sie sollte auch Klarheit zur Stimmung in der Bevölkerung zum Standort für das Stadtfest bringen. Als Optionen stehen in Meerane der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
3 min.
„Erhoffen uns Tendenz, wohin das Pendel ausschlägt“: Meerane startet Umfrage zum Veranstaltungsort für das Stadtfest
Meerane hat eine Umfrage zum Veranstaltungsort für das Stadtfest gestartet.
Der Teichplatz hat dem Wilhelm-Wunderlich-Park zuletzt den Rang abgelaufen. Wo wird künftig gefeiert? Die Frage soll auch mit Blick auf die Stimmungslage in der Bevölkerung beantwortet werden.
Holger Frenzel
23.12.2025
4 min.
„Mein Ziel ist es, die Krankheit zu besiegen“: Wenn ein Arzt im Vogtland zum Patienten wird
Detlef Schlott aus Bad Elster: Eine Krebsdiagnose hat für den 57-Jährigen den Blick auf das Leben verändert.
Weihnachten ist die Zeit zum Innehalten und Nachdenken. Für Detlef Schlott aus Bad Elster kam diese Phase schon mitten im Hochsommer. Und mit einer Krebsdiagnose die Frage: Was ist wirklich wichtig?
Ronny Hager
26.12.2025
3 min.
Kollision beim Wenden: Wie sieht es mit der Haftung aus?
"Rumms" - ein Unfall ist im Stadtverkehr schnell passiert - der Streit über Haftung kann dagegen länger dauern und oft auch vor Gerichten landen.
Ein Auto wendet, ein anderes fährt vorbei. Es kommt zu einem Zusammenstoß. Doch wer haftet? Ein Gericht hat dazu eine eindeutige Entscheidung gefällt.
23.12.2025
2 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: So ist der Stand der Ermittlungen
Rund um das Haus Annaberg des Erzgebirgsklinikums gab es zuletzt viele negative Schlagzeilen.
Rund ums Erzgebirgsklinikum hat es zuletzt viele negative Schlagzeilen gegeben. Gegen einen Mediziner stehen massive Vorwürfe im Raum. Hat er sich dazu geäußert?
Katrin Kablau
26.12.2025
4 min.
So schützen Sie Ihr Auto in der Silvesternacht
Feuer Frei: Wer sicher gehen will, dass sein Auto rund um Silvester und Neujahr völlig unversehrt bleibt, achtet beim Abstellort besser auf ein paar Dinge.
Raketen, Böller, Vandalismus: Rund um Silvester schlafen viele Autobesitzer unruhig – was können sie vorbeugend tun und bei welchen Schäden zahlt die Versicherung?
Peter Löschinger, dpa
24.11.2025
4 min.
Narren-Vorschlag mit Zündstoff: Laden Meerane und Glauchau zu einer gemeinsamen Schlüssel- und Stadtzepter-Übergabe ein?
Sebastian Voigt (am Mikrofon) wirbt für eine gemeinsame Schlüssel- und Zepterübergabe in Glauchau und Meerane. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus.
Die Reformidee für den 11.11. stammt vom Chef der „Pflasterköppe“ in Meerane. Die Reaktionen fallen ganz unterschiedlich aus. Wer aufgeschlossen reagiert, und wer sich dagegen ausspricht.
Holger Frenzel
Mehr Artikel