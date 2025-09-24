Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Umsonst-Laden in Waldenburg: So lief das Gespräch zwischen Fraueninitiative und Gewerbetreibenden

Der Umsonst-Laden soll in den Räumen am Markt 6 in Waldenburg eröffnen.
Der Umsonst-Laden soll in den Räumen am Markt 6 in Waldenburg eröffnen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Der Umsonst-Laden soll in den Räumen am Markt 6 in Waldenburg eröffnen.
Der Umsonst-Laden soll in den Räumen am Markt 6 in Waldenburg eröffnen. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Umsonst-Laden in Waldenburg: So lief das Gespräch zwischen Fraueninitiative und Gewerbetreibenden
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Austausch hat am Dienstagabend rund anderthalb Stunden gedauert. Beide Seiten verständigten sich auf einen weiteren Dialog. Wie Bürgermeister Jörg Götze den Austausch bewertet.

Rund 90 Minuten hat der Austausch am Dienstagabend im Rathaus in Waldenburg gedauert. Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) hat die Betreiber des geplanten Umsonst-Ladens und Gewerbetreibenden an einen Tisch geholt. Letztgenannte brachten zur Sitzung des Stadtrates in der vergangenen Woche ihr Unverständnis zu den Plänen zur Eröffnung...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:15 Uhr
3 min.
Ärger um Umsonst-Laden in Waldenburg: Innenstadthändler bekommen Rückendeckung von der IHK
Direkt am Markt in Waldenburg wird am 31. Oktober ein Umsonst-Laden eröffnet.
Eine IHK-Expertin äußert sich zur Situation in der Töpferstadt. Sie sagt: Kostenfreie Angebote können bestehende Geschäftsmodelle, die ohne Fördergeld auskommen müssen, unter Druck setzen.
Holger Frenzel
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
27.09.2025
2 min.
Film ab für den "Schlingel" - Festival bietet neun Premieren
Das internationale Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert dieses Jahr 30. Jubiläum. (Symbolbild)
Das Kinderfilmfestival "Schlingel" feiert 30. Jubiläum. Dazu stehen in den nächsten Tagen mehr als 200 Filme auf dem Programm - einige werden zum allerersten Mal öffentlich gezeigt.
27.09.2025
3 min.
Landkreis Zwickau verhängt Haushaltssperre: Welche Folgen hat das?
Landrat Carsten Michaelis (Mitte) leitet den Kreistag, der Gelder gesperrt hat.
Die unerwartet hohen Fallzahlen in der Kinder- und Jugendhilfe stellen die Behörde vor Herausforderungen. Auf allen Ebenen wird nach Geld gesucht.
Leona Müller
19.09.2025
4 min.
Ärger um Waldenburger Umsonst-Laden: Diese Frauen ziehen sich den Zorn von Innenstadt-Händlern zu
Sie gehören zu den Initiatoren des Umsonst-Ladens: Rebecca Sutton, Ilona Eichler, Lisa Landgraf und Susann Hoffmann (von links).
Das Gratis-Angebot, welches mit Fördermitteln unterstützt wird, ist Gewerbetreibenden ein Dorn im Auge. Nach einer emotionalen Debatte im Stadtrat lädt Bürgermeister Jörg Götze zum Krisengipfel - schon nächste Woche.
Holger Frenzel
Mehr Artikel