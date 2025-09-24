Umsonst-Laden in Waldenburg: So lief das Gespräch zwischen Fraueninitiative und Gewerbetreibenden

Der Austausch hat am Dienstagabend rund anderthalb Stunden gedauert. Beide Seiten verständigten sich auf einen weiteren Dialog. Wie Bürgermeister Jörg Götze den Austausch bewertet.

Rund 90 Minuten hat der Austausch am Dienstagabend im Rathaus in Waldenburg gedauert. Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) hat die Betreiber des geplanten Umsonst-Ladens und Gewerbetreibenden an einen Tisch geholt. Letztgenannte brachten zur Sitzung des Stadtrates in der vergangenen Woche ihr Unverständnis zu den Plänen zur Eröffnung... Rund 90 Minuten hat der Austausch am Dienstagabend im Rathaus in Waldenburg gedauert. Bürgermeister Jörg Götze (Freie Wähler) hat die Betreiber des geplanten Umsonst-Ladens und Gewerbetreibenden an einen Tisch geholt. Letztgenannte brachten zur Sitzung des Stadtrates in der vergangenen Woche ihr Unverständnis zu den Plänen zur Eröffnung...