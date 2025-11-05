Umsonst-Laden in Waldenburg: Türen stehen künftig jeden Dienstagnachmittag offen

Zur Eröffnung hat reges Treiben im Geschäft am Markt geherrscht. Welche Artikel in den Regalen stehen und an den Ständern hängen.

Viele interessierte Gäste haben zur Eröffnung am Dienstagnachmittag einen Blick in den neuen Umsonst-Laden am Markt in Waldenburg geworfen. Er wird von einem rund 15-köpfigen Helfer-Team unter dem Dach des Vereins „Dream“ betrieben. Zum Sortiment des Umsonst-Ladens gehören unter anderem Bekleidung für Kinder und Erwachsene. Zudem gibt es...