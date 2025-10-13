Unbekannte stehlen E-Bike vor Bar in Meerane

Die Polizei ermittelt zu einem E-Bike-Diebstahl am Sonntag in der Meeraner Innenstadt.

Meerane.

Die Beamten des Glauchauer Polizeireviers ermitteln derzeit zu einem Diebstahl, der sich am Sonntagnachmittag oder -abend in Meerane zugetragen hat. Laut der Sprecherin der Zwickauer Polizeidirektion Karolin Hemp stahlen Unbekannte zwischen 14 und 21 Uhr ein E-Bike der Marke Conway, das vor einer Bar an der Äußeren Crimmitschauer Straße abgestellt war. Das türkise Zweirad hatte einen Wiederbeschaffungswert von rund 1800 Euro und war mit einem Fahrradschloss gesichert, das ebenfalls gestohlen wurde. Im Zuge der Ermittlungen bitten die Polizeibeamten um Hinweise von Zeugen. Wer Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib des E-Bikes geben kann, wird gebeten, sich im Polizeirevier Glauchau unter Ruf 03763 640 zu melden. (kru)