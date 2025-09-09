Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unfälle am Montag in Meerane: Eine E-Scooter-Fahrerin und zwei Radfahrer leicht verletzt

Die Polizei meldet drei Unfälle am Montag in Meerane.
Die Polizei meldet drei Unfälle am Montag in Meerane. Bild: Stefan Puchner/dpa
Die Polizei meldet drei Unfälle am Montag in Meerane.
Die Polizei meldet drei Unfälle am Montag in Meerane. Bild: Stefan Puchner/dpa
Glauchau
Unfälle am Montag in Meerane: Eine E-Scooter-Fahrerin und zwei Radfahrer leicht verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei meldet drei Unfälle innerhalb von fünf Stunden im Stadtgebiet. Ursache für die Kollisionen waren Vorfahrtsfehler. Was bekannt ist.

Drei Personen haben bei Unfällen in Meerane am Montag leichte Verletzungen erlitten. Alle waren dabei auf Fortbewegungsmitteln mit zwei Rädern unterwegs. Gegen 5.30 Uhr verletzte sich eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin im Bereich der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Gerberstraße. 7.30 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer in der Kreuzung von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.09.2025
4 min.
Rundumservice statt Putzen und Kochen: Ehepaar aus dem Erzgebirge fühlt sich im neuen Zuhause sichtlich wohl
Renate und Dieter Pfeifer haben ein gemeinsames Hobby: Computerspiele.
Renate und Dieter Pfeifer haben sich bewusst für das Betreute Wohnen entschieden. In Marienberg müssen sie sich um kaum etwas kümmern, langweilig wird den beiden trotzdem nicht.
Georg Müller
12:34 Uhr
3 min.
Heizöl-Lieferung: Mit diesen Tricks wird's günstiger
Damit die nächste Heizöllieferung kostengünstiger wird, helfen ein paar Tipps.
Wer beim Heizölkauf sparen will, sollte nicht den erstbesten Anbieter beauftragen. Eine entscheidende Rolle spielt das richtige Timing - und dabei geht es nicht um die Jahreszeit.
17:10 Uhr
4 min.
„Wir mussten nicht eine Nacht darüber schlafen“: Paar aus Blankenhain rettet Kult-Gaststätte in Westsachsen
Jeanette Staps und Sascha Winkler haben die „Dänkritzer Schmiede“ gekauft.
Der Landgasthof „Dänkritzer Schmiede“ zwischen Crimmitschau und Zwickau bekommt eine zweite Chance: Die neuen Eigentümer wollen das Ausflugslokal auf sanfte Weise wiederbeleben.
Jochen Walther
30.08.2025
1 min.
Fahrradfahrer in Meerane von der Straße abgedrängt und verletzt
Schriftzug „Polizei" steht auf einem Einsatzfahrzeug.
Polizei sucht Zeugen für einen Unfall auf der S 288. Der Radfahrer landete im Seitengraben.
Jan-Dirk Franke
25.08.2025
2 min.
Unfälle im Süden des Landkreises Zwickau: Zwei Motorradfahrer am Sonntag schwer verletzt
Zwei Motorradfahrer kamen nach Unfällen ins Krankenhaus.
Die Unfallstellen befinden sich auf der Wiesener Straße in Kirchberg sowie auf einem Schotterweg zwischen Wildenfels und Hartenstein. Ein 38-Jähriger und ein 54-Jähriger kamen ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
12:29 Uhr
3 min.
18 Tote bei Überschwemmungen auf Bali und Flores - Notstand
Viele Straßen in der Hauptstadt Denpasar wurden überschwemmt.
Regenmassen verwandeln Balis Straßen in Flüsse, Autos treiben davon. Es gibt Tote und Vermisste - auch auf einer anderen beliebten Insel.
Mehr Artikel