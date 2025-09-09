Unfälle am Montag in Meerane: Eine E-Scooter-Fahrerin und zwei Radfahrer leicht verletzt

Glauchau
Die Polizei meldet drei Unfälle innerhalb von fünf Stunden im Stadtgebiet. Ursache für die Kollisionen waren Vorfahrtsfehler. Was bekannt ist.
Drei Personen haben bei Unfällen in Meerane am Montag leichte Verletzungen erlitten. Alle waren dabei auf Fortbewegungsmitteln mit zwei Rädern unterwegs. Gegen 5.30 Uhr verletzte sich eine 17-jährige E-Scooter-Fahrerin im Bereich der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Gerberstraße. 7.30 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer in der Kreuzung von...
