Glauchau 23.07.2025

Unfälle am Parkplatz am Leipziger Platz und auf Umleitungsstrecke: Was am Mittwochnachmittag in Glauchau passiert ist

Zwei Personen haben bei den Unfällen schwere Verletzungen erlitten. Die Strecke zwischen Reinholdshain und Remse war zeitweise voll gesperrt. Was bisher bekannt ist. Zwei Frauen haben sich bei Unfällen am Mittwochnachmittag in Glauchau schwere Verletzungen zugezogen. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus. Zwei Frauen haben sich bei Unfällen am Mittwochnachmittag in Glauchau schwere Verletzungen zugezogen. Sie kamen zur Behandlung ins Krankenhaus.