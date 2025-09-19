Unfall am Freitagmorgen an der Muldenbrücke in Remse: Opel knallt gegen Telefonmast

Die Unfallstelle befindet sich auf der Grünfelder Straße. Der Sachschaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Warum kam es zum Unfall?

Auf 6500 Euro wird der Sachschaden nach einem Unfall an der Muldenbrücke in Remse beziffert. Ein 63-jähriger Opel-Fahrer erlitt am Freitagmorgen zudem leichte Verletzungen. Er wollte gegen 7.15 Uhr aus Richtung Waldenburg kommend von der Grünfelder Straße nach rechts auf die Brücke abbiegen. Dabei verlor der Opel-Fahrer laut Polizei aus...