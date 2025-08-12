Unfall am Montagnachmittag in Waldenburg: Polizei beziffert Sachschaden auf 30.000 Euro

Die Unfallstelle befindet sich auf der Frankener Straße. Dort kollidierten ein Mercedes und ein Opel. Klarheit gibt es zur Unfallursache.

Hoher Sachschaden nach einem Unfall in Waldenburg: Am späten Montagnachmittag gab es auf der Frankener Straße in Dürrenuhlsdorf einen Zusammenstoß zwischen einem Mercedes und einem Opel. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 30.000 Euro.