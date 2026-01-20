Unfall am Remser Weg in Meerane: Neunjähriges Kind am Fuß verletzt

Der Unfall ereignete sich am Montagnachmittag. Eine Kia hat das Kind erfasst. Was bisher bekannt ist.

Ein neunjähriges Kind hat sich bei einem Unfall am Montagnachmittag auf dem Remser Weg in Meerane verletzt. Polizei und Rettungsdienst waren an der Unfallstelle im Einsatz. Der Unfall ereignete sich 16.30 Uhr. Das Kind betrat unvermittelt und unerwartet die Fahrbahn. Eine 55-jährige Volvo-Fahrerin, die hier unterwegs war, konnte nicht mehr...