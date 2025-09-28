Unfall am Sonntagmorgen in Meerane: Motorradfahrer schwer verletzt

Glauchau
Neben Polizei und Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz. Die Unfallstelle befindet sich in der Nähe der Freizeitanlage am Bahnhof. Was bisher bekannt ist.
Mit einem Einsatz für Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei hat der Sonntag in Meerane begonnen. In der Nähe der Freizeitanlage am Bahnhof ereignete sich kurz nach 5 Uhr ein Verkehrsunfall. Dabei zog sich ein 17-jähriger Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Er verlor im Bereich der Kreuzung von Badener Straße und Am Bahnhof die Kontrolle...
