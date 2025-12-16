Unfall an A4-Abfahrt Glauchau-West: Cupra kracht in Leitplanke und bleibt auf der Seite liegen

Glauchau
Die Polizei beziffert den Sachschaden am Unfallwagen auf rund 15.000 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Was bisher bekannt ist.
Leichte Verletzungen hat ein 27-jähriger Mann bei einem Unfall an der A4-Abfahrt Glauchau-West erlitten. Der Cupra-Fahrer kam am Montagvormittag im Bereich der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug landete – laut Polizei durch die Kollisionsenergie – schließlich seitlich auf der...
