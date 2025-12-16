MENÜ
  Zwickau
  Glauchau
  Unfall an A4-Abfahrt Glauchau-West: Cupra kracht in Leitplanke und bleibt auf der Seite liegen

Der Cupra musste nach dem Unfall an der A4-Abfahrt Glauchau-West abgeschleppt werden.
Der Cupra musste nach dem Unfall an der A4-Abfahrt Glauchau-West abgeschleppt werden. Bild: A. Kretschel
Glauchau
Unfall an A4-Abfahrt Glauchau-West: Cupra kracht in Leitplanke und bleibt auf der Seite liegen
Redakteur
Von Holger Frenzel
0:00 Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei beziffert den Sachschaden am Unfallwagen auf rund 15.000 Euro. Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Was bisher bekannt ist.

Leichte Verletzungen hat ein 27-jähriger Mann bei einem Unfall an der A4-Abfahrt Glauchau-West erlitten. Der Cupra-Fahrer kam am Montagvormittag im Bereich der Anschlussstelle nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug landete – laut Polizei durch die Kollisionsenergie – schließlich seitlich auf der...
