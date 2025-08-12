Unfall an „Schwanefeld-Kreuzung“ in Meerane: Polizei beziffert Schaden auf rund 10.000 Euro

Im Kreuzungsbereich kollidierten ein Toyota und ein VW. Die Behörden haben hier erst im Juni die Vorfahrtsregelung geändert. Was war der Grund für den jüngsten Crash?

An der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hoher Straße in Meerane hat es einen Unfall gegeben - mit einem Schaden von rund 10.000 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehrsknoten steht nach der Änderung der im Juni erfolgten Änderung der Vorfahrtsregelung aktuell im Blick der Behörden.