Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unfall an „Schwanefeld-Kreuzung“ in Meerane: Polizei beziffert Schaden auf rund 10.000 Euro

An der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße ist ein Unfall passiert.
An der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße ist ein Unfall passiert. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
An der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße ist ein Unfall passiert.
An der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hohe Straße ist ein Unfall passiert. Bild: Markus Pfeifer/Archiv
Glauchau
Unfall an „Schwanefeld-Kreuzung“ in Meerane: Polizei beziffert Schaden auf rund 10.000 Euro
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kreuzungsbereich kollidierten ein Toyota und ein VW. Die Behörden haben hier erst im Juni die Vorfahrtsregelung geändert. Was war der Grund für den jüngsten Crash?

An der Kreuzung von Schwanefelder Straße und Hoher Straße in Meerane hat es einen Unfall gegeben - mit einem Schaden von rund 10.000 Euro an den beiden beteiligten Fahrzeugen. Der Verkehrsknoten steht nach der Änderung der im Juni erfolgten Änderung der Vorfahrtsregelung aktuell im Blick der Behörden.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
06.06.2025
4 min.
Mega-Sperrung der Schwanefelder Straße in Meerane ist Geschichte: Warum wurden nur 50 Zentimeter Straße am Tag gebaut?
Der Verkehr rollt wieder über die Schwanefelder Straße in Meerane. Kosten für den Ausbau: zwei Millionen Euro.
Da das Kopfsteinpflaster durch Asphalt ersetzt wird, reduziert sich der Verkehrslärm. Ein Problem droht an einer Kreuzung, wo es bereits vor der Verkehrsfreigabe gekracht hat.
Holger Frenzel
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:25 Uhr
7 min.
„Man kann auch mal aushalten, wenn gegendert wird“: So war das Sommerfest des Ministerpräsidenten in Chemnitz
Der Ministerpräsident beim Grußwort im Wirkbau.
Gestern Abend lud Michael Kretschmer zum Sommerfest nach Chemnitz, in den Wirkbau. Wir waren vor Ort und sind den wichtigen Fragen nachgegangen: Wer war da? Wer war nicht da? Und was hält der MP denn nun vom Gendern?
Johanna Eisner
06.06.2025
2 min.
Nach Änderung der Vorfahrtsregelung: Erster Unfall an Kreuzung vor dem Hotel Schwanefeld in Meerane
An der Kreuzung in Meerane ist bereits die Vorfahrtsregelung geändert.
Autofahrer, die auf der Hohen Straße aus dem Gewerbegebiet kommen, müssen am Stop-Schild halten. Hier gab es am Donnerstagabend einen Auffahrunfall – mit einem Sachschaden von 3000 Euro. Was dazu bekannt ist.
Holger Frenzel
17:24 Uhr
3 min.
„Es war auch an der Zeit“: Neue Buswendeschleife in Sohl eingeweiht
Am Bau hatten unter anderem Manuela Biehn, Sandra Baldszus, Olaf Schlott, Ronny Sörgel, Barbara Müller, Steffen Lachmann und Michael Finster (von links) eine Aktie.
Der zentrale Punkt im Ortsteil von Bad Elster ist jetzt ein Schmuckstück. 372.000 Euro haben die Arbeiten gekostet. Zur Eröffnung wurden auch alte Geschichten erzählt.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel