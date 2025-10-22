Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Unfall auf dem Stadtring in Glauchau: Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz

Die Feuerwehr war auf dem Stadtring in Glauchau im Einsatz.
Die Feuerwehr war auf dem Stadtring in Glauchau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war auf dem Stadtring in Glauchau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Die Feuerwehr war auf dem Stadtring in Glauchau im Einsatz. Bild: Andreas Kretschel
Update
Glauchau
Unfall auf dem Stadtring in Glauchau: Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Aus einem Motorroller waren Betriebsmittel ausgelaufen. Eine halbe Stunde stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem gab es in Meerane einen Unfall.

Am Dienstag kam es auf der August-Bebel-Straße (Stadtring) in Glauchau zum Unfall. Gegen 16.20 Uhr stürzte die Fahrerin eines Motorrollers auf dem regennassen Kopfsteinpflaster. Sie blieb unverletzt. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen. Die Straße...
