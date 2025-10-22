Unfall auf dem Stadtring in Glauchau: Feuerwehr am Dienstagnachmittag im Einsatz

Aus einem Motorroller waren Betriebsmittel ausgelaufen. Eine halbe Stunde stand nur eine Fahrspur zur Verfügung. Zudem gab es in Meerane einen Unfall.

Am Dienstag kam es auf der August-Bebel-Straße (Stadtring) in Glauchau zum Unfall. Gegen 16.20 Uhr stürzte die Fahrerin eines Motorrollers auf dem regennassen Kopfsteinpflaster. Sie blieb unverletzt. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen. Die Straße... Am Dienstag kam es auf der August-Bebel-Straße (Stadtring) in Glauchau zum Unfall. Gegen 16.20 Uhr stürzte die Fahrerin eines Motorrollers auf dem regennassen Kopfsteinpflaster. Sie blieb unverletzt. Am Motorroller entstand ein Sachschaden von 1500 Euro. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr die Fahrbahn reinigen. Die Straße...