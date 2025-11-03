Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Unfall auf der A 4: Auto mit Trainer und Torhüter des HC Glauchau/Meerane kracht in die Leitplanke

Unfall auf der Autobahn: HC-Trainer David Kylisek ist mit einem Seat in der Leitplanke gelandet.
Unfall auf der Autobahn: HC-Trainer David Kylisek ist mit einem Seat in der Leitplanke gelandet.
Glauchau
Unfall auf der A 4: Auto mit Trainer und Torhüter des HC Glauchau/Meerane kracht in die Leitplanke
Redakteur
Von Holger Frenzel
Der Crash hat sich zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal ereignet. Sachschaden: rund 8000 Euro. Trotz der Unruhe jubelte das HC-Team am Samstag über einen Derbysieg gegen Plauen.

Schrecksekunde beim Handball-Regionalligisten HC Glauchau/Meerane: Trainer David Kylisek (40) und Torhüter Ludek Kylisek (42) hatten einen Unfall auf der Autobahn. Sie krachten mit einem Seat in die Leitplanke. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 8000 Euro beziffert. Die beiden Tschechen, die schon seit vielen Jahren als...
Mehr Artikel