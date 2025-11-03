Unfall auf der A 4: Auto mit Trainer und Torhüter des HC Glauchau/Meerane kracht in die Leitplanke

Der Crash hat sich zwischen Wüstenbrand und Hohenstein-Ernstthal ereignet. Sachschaden: rund 8000 Euro. Trotz der Unruhe jubelte das HC-Team am Samstag über einen Derbysieg gegen Plauen.

