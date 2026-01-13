MENÜ
  • Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Rechter Fahrstreifen bleibt drei Stunden gesperrt

Blaulicht auf der A 4 bei Glauchau: Ein Opel ist im Seitengraben gelandet.
Blaulicht auf der A 4 bei Glauchau: Ein Opel ist im Seitengraben gelandet. Bild: Andreas Kretschel
Blaulicht auf der A 4 bei Glauchau: Ein Opel ist im Seitengraben gelandet.
Blaulicht auf der A 4 bei Glauchau: Ein Opel ist im Seitengraben gelandet. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Rechter Fahrstreifen bleibt drei Stunden gesperrt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Opel ist im Seitengraben gelandet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 9500 Euro. Was bisher bekannt ist.

Bei leichtem Nieselregen und damit schwierigen Fahrbahnverhältnissen hat ein 43-jähriger Opel-Fahrer am Montagnachmittag auf der A 4 bei Glauchau die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er krachte gegen 16.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Glauchau-West und Glauchau-Ost in die Leitplanke. Danach landete der Wagen im Seitengraben.
Mehr Artikel