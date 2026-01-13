Unfall auf der A 4 bei Glauchau: Rechter Fahrstreifen bleibt drei Stunden gesperrt

Ein Opel ist im Seitengraben gelandet. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf 9500 Euro. Was bisher bekannt ist.

Bei leichtem Nieselregen und damit schwierigen Fahrbahnverhältnissen hat ein 43-jähriger Opel-Fahrer am Montagnachmittag auf der A 4 bei Glauchau die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Er krachte gegen 16.15 Uhr zwischen den Anschlussstellen Glauchau-West und Glauchau-Ost in die Leitplanke. Danach landete der Wagen im Seitengraben.