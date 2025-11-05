Unfall auf der Waldenburger Straße in Meerane: Kia touchiert radelndes Kind

Das Kind kam mit leichten Verletzungen am Dienstagnachmittag in ein Krankenhaus. Was bisher zum Unfallhergang bekannt ist.

Glück im Unglück bei einem Unfall am Dienstagnachmittag in Meerane: Ein Kind, das mit einem Rad unterwegs war, erlitt nach Angaben der Polizei nur leichte Verletzungen. Es wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Alter des Kindes macht die Polizei keine Angaben.