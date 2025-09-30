Unfall auf Umleitungsstrecke zwischen Waldenburg und Remse: 36-jährige Frau schwer verletzt

Glauchau
Im Kurvenbereich gab es einen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Abschnitt blieb zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.
Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse verletzt. Auf der Kreisstraße kam es am Dienstag gegen 12.20 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Die beiden VW kollidierten im Bereich einer Kurve.
