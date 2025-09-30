Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unfall auf Umleitungsstrecke zwischen Waldenburg und Remse: 36-jährige Frau schwer verletzt

Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt.
Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt.
Nach dem Unfall ist die Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse voll gesperrt. Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Unfall auf Umleitungsstrecke zwischen Waldenburg und Remse: 36-jährige Frau schwer verletzt
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Kurvenbereich gab es einen Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen. Feuerwehr und Rettungsdienst waren im Einsatz. Der Abschnitt blieb zweieinhalb Stunden voll gesperrt. Was bisher bekannt ist.

Zwei Personen wurden bei einem Unfall auf der Grünfelder Straße zwischen Waldenburg und Remse verletzt. Auf der Kreisstraße kam es am Dienstag gegen 12.20 Uhr zum Zusammenstoß zwischen zwei Autos. Die beiden VW kollidierten im Bereich einer Kurve.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:58 Uhr
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
2 min.
Flugausfälle wegen Drohnensichtungen am Flughafen München
Rund 20 Flüge fielen am Donnerstagabend am Münchner Flughafen aus.
Nächtliche Aufregung am Münchner Flughafen: Menschen berichten von einer Drohne am Himmel. Rund 20 Flüge werden gestrichen. Polizei und Hubschrauber suchen das Gelände ab.
19.09.2025
1 min.
Unfall am Freitagmorgen an der Muldenbrücke in Remse: Opel knallt gegen Telefonmast
Unfall auf der Grünfelder Straße in Remse: Ein Opel ist gegen den Telefonmast gekracht.
Die Unfallstelle befindet sich auf der Grünfelder Straße. Der Sachschaden wird auf rund 6500 Euro geschätzt. Warum kam es zum Unfall?
Holger Frenzel
03.10.2025
3 min.
Thronwechsel in Luxemburg - Guillaume wird neuer Großherzog
Nach 25 Jahren bekommt Luxemburg einen neuen Großherzog: Guillaume. (Archivbild)
Nach 25 Jahren gibt es an der Spitze des Luxemburger Großherzogtums einen Wechsel. Es ist nicht nur für die Royals ein historischer Tag.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
24.09.2025
4 min.
„Leute stehen schnell unter Zeitdruck“: Umleitungs-Schilder sorgen für großen Ärger in Waldenburg
Ein Hinweisschild an der A 4 in Glauchau. Der Abschnitt über die B 175 nach Waldenburg ist gesperrt. Dabei können Autos über die Altenburger Straße und die Grünfelder Straße fahren.
Die B 175 bleibt bis Ende November am Wasserwerk gesperrt. Obwohl kurze Alternativen zur Verfügung stehen, werden Autofahrer über eine lange Umleitung geschickt. Erste Auswirkungen spüren Gastronomen und Unternehmer in der Töpferstadt.
Holger Frenzel
Mehr Artikel