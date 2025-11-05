Unfall in Glauchau: 20-jähriger Radfahrer kommt ins Krankenhaus

Der Unfall ereignete sich auf der Waldenburger Straße kurz vor der Kreuzung zur Auestraße. Warum es zum Zusammenstoß und zum Sturz kam.

Ein 20-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Unfall kurz vor dem Kreuzungsbereich von Waldenburger Straße und Auestraße in Glauchau verletzt. Der Mann kam laut Polizei zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beamten sprechen von leichten Verletzungen.