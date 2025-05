Unfall in Glauchau: Frau stößt gegen geparkten Transporter

Leichte Verletzungen und Sachschaden an zwei Fahrzeugen: Eine 73-jährige Autofahrerin prallte mit ihrem Honda gegen einen geparkten Transporter.

Glauchau.

Im Glauchauer Ortsteil Gesau ist am Montagmorgen eine 73-jährige Autofahrerin verunglückt. Laut Mitteilung der Polizei prallte sie auf dem Schönbörnchener Weg in Richtung Tunnelweg mit ihrem Honda gegen einen am Straßenrand geparkten VW-Transporter. Dabei habe sich die Fahrerin leicht verletzt und musste anschließend im Krankenhaus ambulant behandelt werden. Die Wucht des Aufpralls sei so heftig gewesen, dass der Honda nicht mehr fahrbereit gewesen war und abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf etwa 7000 Euro. Zur Unfallursache hatte die Seniorin angegeben, die Sonne habe sie beim Fahren geblendet, weshalb sie den stehenden Transporter nicht sehen konnte. (nütz)