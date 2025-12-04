Unfall in Glauchau-Niederlungwitz: VW kracht gegen Baum

Glauchau
Die Unfallstelle befindet sich auf der Lobsdorfer Straße. Eine 80-jährige Beifahrerin kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Auf rund 20.000 Euro beläuft sich der Sachschaden nach einem Unfall auf der Lobsdorfer Straße im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz. Ein 63-jähriger VW-Fahrer, der in Richtung Glauchau unterwegs war, kam am Mittwochabend gegen 19.20 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.
