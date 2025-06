Unfall in Meerane: Fahrer verliert Kontrolle über seinen Motorroller und prallt gegen Holzmast

Schwere Verletzungen zwingen den Unfallfahrer nach dem Sturz ins Krankenhaus. Die genauen Umstände des Unfalls bleiben vorerst unklar.

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Motorrollers hat am frühen Sonntagmorgen in Meerane einen Unfall gebaut und sich dabei schwer verletzt. Laut Polizei war er allein auf der Straße Götzental nahe der Einmündung Crotenlaider Straße unterwegs. Gegen 3.40 Uhr verlor er in Fahrtrichtung Meerane die Kontrolle über sein Zweirad, geriet von der...