Bei einem Unfall auf der A 4 bei Meerane wurde auch die Leitplanke beschädigt.
Bei einem Unfall auf der A 4 bei Meerane wurde auch die Leitplanke beschädigt. Bild: Symbolbild: Andreas Kretschel
Glauchau
Unfallflucht auf der A 4 bei Meerane: Polizei sucht Zeugen
Redakteur
Von Cristina Zehrfeld
Ein dunkler Kombi mit polnischem Kennzeichen hat am Sonntagabend mutmaßlich einen Unfall auf der Autobahn verursacht. Der Fahrer ist geflüchtet.

Am Sonntagabend hat sich auf der Autobahn 4 ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau verletzt und mehrere Fahrzeuge stark beschädigt worden sind. Der Verursacher der Kollision hat nicht angehalten, sondern ist nach einem Unfall ohne anzuhalten weitergefahren. Er hat also Fahrerflucht begangen – ein Delikt, welches in Deutschland eine Straftat...
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
27.01.2026
4 min.
Tausende Autos stehen in XXL-Staus auf A 4 bei Glauchau: Polizei hilft Familie mit Baby - Pannendienst kümmert sich um E-Auto
Auf der A 4 ging am Montag nichts mehr. Die Autobahn zwischen Meerane und Glauchau-West war viereinhalb Stunden voll gesperrt.
Der Rettungshubschrauber landete auf der Autobahn. In einen Unfall war ein Anhänger mit Boot verwickelt. Im Stau stand eine hochschwangere Frau. Der Schaden summiert sich auf eine Viertelmillion Euro.
Holger Frenzel
14:46 Uhr
4 min.
Social-Media-Verbot für Kids? Wohin sich die Debatte dreht
Ein Selfie für die nächste Instagram-Story - das könnte für Kinder- und Jugendliche bis zu einer bestimmten Altersgrenze künftig tabu sein. (Symbolbild)
Scrollen ohne Ende, Suchtverhalten - viele Kinder und Jugendliche kommen kaum noch weg vom Smartphone. Ein Social-Media-Verbot scheint näher zu rücken. Wie könnte das aussehen?
Jörg Ratzsch, dpa
16.01.2026
1 min.
Unfallflucht in Zwickau-Neuplanitz: Polizei bittet um Zeugenhinweise
Ein unbekannter Wagen streifte den Toyota beim Einparken.
Ein unbekanntes Fahrzeug verursacht einen hohen Sachschaden an einem Toyota und flüchtet. Was die Polizei schon weiß.
Luisa Ederle
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
14:50 Uhr
1 min.
Nächste Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge bleibt weiter geschlossen
Die Schwimmhalle „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz bleibt vorerst geschlossen.
Wegen einer technischen Störung ist in der Schwimmhalle „Atlantis“ der Schwimmbetrieb eingestellt worden. An diesem Dienstag sollte sie wieder öffnen. Warum daraus nichts wird.
Kjell Riedel
Mehr Artikel