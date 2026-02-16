Unfallflucht auf der A 4 bei Meerane: Polizei sucht Zeugen

Ein dunkler Kombi mit polnischem Kennzeichen hat am Sonntagabend mutmaßlich einen Unfall auf der Autobahn verursacht. Der Fahrer ist geflüchtet.

Am Sonntagabend hat sich auf der Autobahn 4 ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau verletzt und mehrere Fahrzeuge stark beschädigt worden sind. Der Verursacher der Kollision hat nicht angehalten, sondern ist nach einem Unfall ohne anzuhalten weitergefahren. Er hat also Fahrerflucht begangen – ein Delikt, welches in Deutschland eine Straftat...