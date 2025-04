Unfallfluchten in Remse und Glauchau

Beschädigt wurden jeweils parkende Fahrzeuge. Die Polizei sucht Zeugen.

Remse, Glauchau.

Zwei Unfallfluchten sind im Polizeirevier Glauchau in dieser Woche bisher angezeigt worden. Im ersten Fall wurde ein weißer Einser-BMW, der seit dem Abend des 28. Februar bis Montagnachmittag in Remse auf der Straße Am Wald geparkt war, anscheinend von einem unbekannten Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt worden. Am BMW entstand Sachschaden von circa 1500 Euro. Im zweiten Fall entstand Schaden von rund 2000 Euro an einem blauen Skoda Scala, der am Montag von 9.25 bis 10.25 Uhr in Glauchau auf dem Parkplatz des Sportzentrums an der Virchowstraße/Robert-Koch-Siedlung geparkt war. Offenbar war ein silberfarbenes Auto gegen den Skoda gestoßen. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Glauchau, Telefon 03763 640. (mib)