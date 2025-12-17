Ungewohnt früh: Gemeinderat von Remse beschließt Haushalt für das nächste Jahr

Glauchau
Die Entscheidung ist zur Sitzung am Montagabend einstimmig gefallen. Welche Vorhaben nun in Angriff genommen werden sollen.
Der Bau einer Löschwasserzisterne in der Steingrube und die Deckensanierung der Fahrbahn im Ortsteil Oertelshain gehören zu den größten Investitionen im Haushaltsplan von Remse für das nächste Jahr. Der Gemeinderat hat dem Zahlenwerk zur Sitzung am Montagabend zugestimmt. Die Entscheidung sei einstimmig gewesen, sagt Bürgermeister Karsten...
