  • Ungewohnt früh: Gemeinderat von Remse beschließt Haushalt für das nächste Jahr

Blick nach Remse: Das 1600-Einwohner-Dorf verfügt über einen Haushalt für 2026. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Blick nach Remse: Das 1600-Einwohner-Dorf verfügt über einen Haushalt für 2026. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Ungewohnt früh: Gemeinderat von Remse beschließt Haushalt für das nächste Jahr
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Entscheidung ist zur Sitzung am Montagabend einstimmig gefallen. Welche Vorhaben nun in Angriff genommen werden sollen.

Der Bau einer Löschwasserzisterne in der Steingrube und die Deckensanierung der Fahrbahn im Ortsteil Oertelshain gehören zu den größten Investitionen im Haushaltsplan von Remse für das nächste Jahr. Der Gemeinderat hat dem Zahlenwerk zur Sitzung am Montagabend zugestimmt. Die Entscheidung sei einstimmig gewesen, sagt Bürgermeister Karsten...
