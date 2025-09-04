Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Unterrichtsausfall: Wie eine Glauchauer Oberschule das Problem in den Griff bekommt

Der Ausfall an Unterrichtsstunden hat sich in der Wehrdigtschule spürbar reduziert.
Der Ausfall an Unterrichtsstunden hat sich in der Wehrdigtschule spürbar reduziert. Bild: Corri Seizinger - stock.adobe.co
Der Ausfall an Unterrichtsstunden hat sich in der Wehrdigtschule spürbar reduziert.
Der Ausfall an Unterrichtsstunden hat sich in der Wehrdigtschule spürbar reduziert. Bild: Corri Seizinger - stock.adobe.co
Glauchau
Unterrichtsausfall: Wie eine Glauchauer Oberschule das Problem in den Griff bekommt
Redakteur
Von Stefan Stolp
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Wehrdigt-Oberschule in Glauchau war im letzten Schuljahr Spitzenreiter beim Stundenausfall. Jetzt sind fast alle Lücken geschlossen worden. Wie geht das?

Uwe Heymer könnte sich zurücklehnen. Das Problem, das er als Schulleiter, sein Kollegium und vor allem die Kinder und Jugendlichen hatten, ist fast gelöst. „Bei uns fallen in der Woche planmäßig nur noch 20 Stunden aus“, sagt der Leiter der Wehrdigt-Oberschule in Glauchau. „Wir können positiv in die Zukunft blicken“ fügt er hinzu....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.08.2025
4 min.
Fehlstunden in Mittelsachsen: Was sich an den Schulen von Lichtenberg bis Rochlitz getan hat
In Mittelsachsen hatten Grundschulen besonders wenig, Ober- und Förderschulen sehr viel Unterrichtsausfall.
Eine Statistik zeigt Tops und Flops beim Unterrichtsausfall im Kreis. Aber im neuen Schuljahr machen sich schon Veränderungen bemerkbar, nicht nur durch die Abordnungen. Wird nun alles besser?
Falk Bernhardt
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
25.08.2025
3 min.
Schulgenaue Auswertung: So hoch war der Unterrichtsausfall in Sachsen im Schuljahr 2024/25
Sinkt der Unterrichtsausfall an Sachsens Schulen in diesem Schuljahr?
Mehr als zwei Millionen Unterrichtsstunden sind im vergangenen Schuljahr in Sachsen ausgefallen. Nun liegen die Daten für jede Schule in öffentlicher Trägerschaft vor. Greift eine neue Gegenmaßnahme?
Tino Moritz und Ronny Schilder
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:59 Uhr
2 min.
Kölner Stadion für Nordirland-Spiel noch nicht ausverkauft
Das erste Heimspiel in der WM-Qualifikation gegen Nordirland ist noch nicht ausverkauft (Archivbild).
Für das WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland in Köln sind noch Tickets erhältlich. Was Fans beim ersten Heimspiel in der WM-Saison erwartet.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
Mehr Artikel