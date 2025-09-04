Unterrichtsausfall: Wie eine Glauchauer Oberschule das Problem in den Griff bekommt

Die Wehrdigt-Oberschule in Glauchau war im letzten Schuljahr Spitzenreiter beim Stundenausfall. Jetzt sind fast alle Lücken geschlossen worden. Wie geht das?

Uwe Heymer könnte sich zurücklehnen. Das Problem, das er als Schulleiter, sein Kollegium und vor allem die Kinder und Jugendlichen hatten, ist fast gelöst. „Bei uns fallen in der Woche planmäßig nur noch 20 Stunden aus", sagt der Leiter der Wehrdigt-Oberschule in Glauchau. „Wir können positiv in die Zukunft blicken" fügt er hinzu....