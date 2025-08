Vandalismus-Tour in Waldenburg: War Einbruch ins Freibad nur die Spitze des Eisbergs?

Zu nächtlicher Stunde waren Einbrecher im Freibad. Sie entwendeten technische Geräte. Sachschäden wurden zudem an anderen Stellen im Stadtgebiet registriert.

Für das Freibad in Waldenburg kommt es in diesen Tagen richtig dicke. Witterungsbedingt gibt es einen Besucherrückgang. Und dann sorgen auch noch (ungebetene) Gäste für Ärger: In der Nacht vom Montag zu Dienstag gab es einen Einbruch in die städtische Einrichtung.