  • Zwickau
  • Glauchau
  • Verkehrschaos auf der A 4 bei Glauchau: Polizei meldet mehrere Unfälle – Rettungshubschrauber „Christoph 46“ im Einsatz

An der Unfallstelle auf der A 4 war der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ im Einsatz. Foto: Andreas Kretschel
Stau auf der A 4. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau gibt es Behinderungen in beide Richtungen.
Ein Laster hat einen Teil seiner Ladung verloren.
Stau auf der A 4. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau gibt es Behinderungen in beide Richtungen.
Die Feuerwehr aus Hohenstein-Ernstthal befindet sich im Einsatz.
An der Unfallstelle auf der A 4 war der Rettungshubschrauber „Christoph 46“ im Einsatz. Foto: Andreas Kretschel
Stau auf der A 4. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau gibt es Behinderungen in beide Richtungen.
Ein Laster hat einen Teil seiner Ladung verloren.
Stau auf der A 4. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau gibt es Behinderungen in beide Richtungen.
Die Feuerwehr aus Hohenstein-Ernstthal befindet sich im Einsatz.
Glauchau
Verkehrschaos auf der A 4 bei Glauchau: Polizei meldet mehrere Unfälle – Rettungshubschrauber „Christoph 46“ im Einsatz
Von Holger Frenzel
Auf der Autobahn gibt es am Montagnachmittag in beide Richtungen größere Verkehrsbehinderungen. Neuschnee und Glatteis sorgen für Probleme.

Neuschnee und Glatteis sorgen am Montagnachmittag für chaotische Verhältnisse auf der A 4 im Landkreis Zwickau. Autofahrer brauchen ganz viel Geduld. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost ist die A 4 voll gesperrt. Autos werden in Hohenstein-Ernstthal abgeleitet und über eine Umleitung geschickt. Erst nach dem Einsatz von Winterdienst...
