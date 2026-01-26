Verkehrschaos auf der A 4 bei Glauchau: Polizei meldet mehrere Unfälle – Rettungshubschrauber „Christoph 46“ im Einsatz

Auf der Autobahn gibt es am Montagnachmittag in beide Richtungen größere Verkehrsbehinderungen. Neuschnee und Glatteis sorgen für Probleme.

Neuschnee und Glatteis sorgen am Montagnachmittag für chaotische Verhältnisse auf der A 4 im Landkreis Zwickau. Autofahrer brauchen ganz viel Geduld. Zwischen Hohenstein-Ernstthal und Glauchau-Ost ist die A 4 voll gesperrt. Autos werden in Hohenstein-Ernstthal abgeleitet und über eine Umleitung geschickt. Erst nach dem Einsatz von Winterdienst...