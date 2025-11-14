Verkehrsteilnehmerschulung am Dienstag in Meerane

Glauchau
Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Verkehrsteilnehmer jeden Alters.
Im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Meerane, August-Bebel-Straße 49, findet am Dienstag, 18. November, eine Verkehrsschulung statt. Schwerpunktmäßig sollen die beiden folgenden Themen behandelt werden: Licht-Sicht-Test sowie Nutzung von Smartphone, E-Zigarette und ähnlichen Geräten im Straßenverkehr – Was ist am Steuer erlaubt? Die...
