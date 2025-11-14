Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Auch im Auto fehlt das Smartphone nicht. Aber was darf der Fahrer und was nicht? F
Auch im Auto fehlt das Smartphone nicht. Aber was darf der Fahrer und was nicht? F Bild: oto: Jan Woitas/dpa
Auch im Auto fehlt das Smartphone nicht. Aber was darf der Fahrer und was nicht? F
Auch im Auto fehlt das Smartphone nicht. Aber was darf der Fahrer und was nicht? F Bild: oto: Jan Woitas/dpa
Glauchau
Verkehrsteilnehmerschulung am Dienstag in Meerane
Redakteur
Von Jens Arnold
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Veranstaltung richtet sich an interessierte Verkehrsteilnehmer jeden Alters.

Im Veranstaltungsraum der Stadtbibliothek Meerane, August-Bebel-Straße 49, findet am Dienstag, 18. November, eine Verkehrsschulung statt. Schwerpunktmäßig sollen die beiden folgenden Themen behandelt werden: Licht-Sicht-Test sowie Nutzung von Smartphone, E-Zigarette und ähnlichen Geräten im Straßenverkehr – Was ist am Steuer erlaubt? Die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.10.2025
1 min.
Gesprächrunde mit Verfassungsrichterin in Meerane abgesagt
Die Strafrechtsprofessorin Elisa Hoven muss ihren in Meerane geplanten Termin verschieben.
Die für Donnerstag, 6. November, in der Stadtbibliothek geplante Veranstaltung muss aus gesundheitlichen Gründen verschoben werden.
Konrad Rüdiger
07:10 Uhr
4 min.
Von Elternbeiträgen für Krippe bis Anmeldung für Stadtbibliothek: Was in Meerane alles teurer wird
Die monatlichen Elternbeiträge für die Krippen-Betreuung steigen in Meerane um 18,04 Euro.
Neben Eltern müssen auch Besucher des Höhlermuseums und Leseratten künftig tiefer in die Kasse greifen. Die Erhöhungen treten Anfang des Jahres in Kraft. „Freie Presse“ nennt die vom Stadtrat beschlossenen Details.
Holger Frenzel
13.11.2025
2 min.
Keine Schokolade und Gutscheine mehr: Darum streicht Ikea den Adventskalender in Deutschland
Ikea-Kunden, die sich auf den diesjährigen Kalender gefreut haben, dürften lange Gesichter machen.
Insgesamt 24 Türchen mit Schokolade und Einkaufsgutscheinen für die Kunden: Der Adventskalender war für Fans des schwedischen Möbelhauses jedes Jahr gesetzt. Doch 2025 ist das anders.
Patrick Hyslop
06:06 Uhr
4 min.
Bischof lernt von Kane - Karls "Topform" bei U21-Debüt
Lennart Karl trifft bei Debüt - singen will er offenbar nicht.
Dieses Bayern-Duo in der U21 macht Spaß. Lennart Karl und Tom Bischof sorgen gegen Malta für ein Torfest. Der eine lernt für Englisch, der andere von Kane.
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
06:25 Uhr
4 min.
Rekordzahl an Todesfällen: Japan bläst zur Bärenjagd
Immer mehr Menschen werden in Japan von Bären angegriffen. (Archivbild)
In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Auch die Zahl der Todesfälle steigt. Jetzt greift der Staat zu drastischen Maßnahmen.
Lars Nicolaysen, dpa
Mehr Artikel