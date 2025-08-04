Verkehrte Welt am Bahnhof in Glauchau: Polizei ermittelt gegen Taxifahrer, der sich aus Staub macht

Ein 43-jähriger Mann wird zum Pechvogel: Als er einen 100-Euro-Schein übergab, fuhr das Taxi weg. Was zum ungewöhnlichen Fall bekannt ist.

Ein Vorfall am Bahnhof in Glauchau stellt die Polizei vor ein Rätsel. Normalerweise rufen Taxifahrer, die Ärger mit den Fahrgästen haben, die Beamten. Diesmal wählte am Freitagabend gegen 22.40 Uhr ein Passagier den Notruf.