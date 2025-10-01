Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe.
Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe. Bild: Symbolbild: Heiko Küverling/stock.adobe.com
Glauchau
Vermisster Glauchauer nach Zeugenhinweis wohlbehalten gefunden
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Ein 51-Jähriger ist am Dienstag zum wiederholten Mal als vermisst gemeldet worden. Der Aufruf der Polizei, nach ihm Ausschau zu halten, war erfolgreich.

Glauchau.

Nach einem Tag Suche ist der kurzzeitig verschwundene 51-jährige Glauchauer wohlbehalten im Stadtgebiet aufgefunden worden. Die Polizei, die am Dienstag um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche gebeten hatte, meldete am Mittwochvormittag Entwarnung. Eine Zeugin hatte nach dem Aufruf die Beamten informiert, die den Mann dann im Stadtgebiet angetroffen haben. Er war bereits wiederholt als vermisst gemeldet worden. Sorge bereitete den Beamten, dass der Mann in der Vergangenheit bereits weite Strecken zu Fuß zurückgelegt hat. Demnach war denkbar, dass er das Stadtgebiet verlassen haben könnte. Bei seinem früheren Verschwinden war er aufgrund von Hinweisen aus Zwickau, aus dem Erzgebirge und aus Thüringen wieder gefunden worden. (kru/ael))

