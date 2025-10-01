Vermisster Glauchauer nach Zeugenhinweis wohlbehalten gefunden

Ein 51-Jähriger ist am Dienstag zum wiederholten Mal als vermisst gemeldet worden. Der Aufruf der Polizei, nach ihm Ausschau zu halten, war erfolgreich.

Glauchau.

Nach einem Tag Suche ist der kurzzeitig verschwundene 51-jährige Glauchauer wohlbehalten im Stadtgebiet aufgefunden worden. Die Polizei, die am Dienstag um Mithilfe der Bevölkerung bei der Suche gebeten hatte, meldete am Mittwochvormittag Entwarnung. Eine Zeugin hatte nach dem Aufruf die Beamten informiert, die den Mann dann im Stadtgebiet angetroffen haben. Er war bereits wiederholt als vermisst gemeldet worden. Sorge bereitete den Beamten, dass der Mann in der Vergangenheit bereits weite Strecken zu Fuß zurückgelegt hat. Demnach war denkbar, dass er das Stadtgebiet verlassen haben könnte. Bei seinem früheren Verschwinden war er aufgrund von Hinweisen aus Zwickau, aus dem Erzgebirge und aus Thüringen wieder gefunden worden. (kru/ael))