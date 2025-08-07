Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Verzögerungen bei Bauprojekt: Wichtige Pendlerstrecke in Glauchau länger gesperrt

Auf der Mülsener Straße befindet sich immer noch eine Baustelle.
Bild: Andreas Kretschel
Auf der Mülsener Straße befindet sich immer noch eine Baustelle.
Bild: Andreas Kretschel
Glauchau
Verzögerungen bei Bauprojekt: Wichtige Pendlerstrecke in Glauchau länger gesperrt
Von Holger Frenzel
Durch Sperrung der Mülsener Straße müssen Autofahrer auf Umleitungen ausweichen. Welcher neuer Fertigstellungstermin angepeilt wird und was den Ortsvorsteher ärgert.

Länger als bisher geplant muss die Mülsener Straße im Glauchauer Ortsteil Wernsdorf gesperrt bleiben. Dabei handelt es sich um eine wichtige Kreisstraße, die auch viele VW-Pendler nutzen. Ende Mai haben Tiefbauarbeiten, unter anderem am Kanal, begonnen. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Straße zum Stausee und Voigtlaider Straße.
