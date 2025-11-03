Vier Vereine in Meerane waren Ziel von Einbrechern: Täter hinterlassen vielerorts eine Spur der Verwüstung

Es gibt Parallelen: Dort, wo Veranstaltungen stattgefunden haben, suchten die Täter nach Bargeld. Sie entwendeten zwei Musikboxen. Bürgermeister Jörg Schmeißer spricht von „Beschaffungskriminalität.“ Was bisher bekannt ist.

Die Täter haben mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster im Erdgeschoss und mit einem Feuerlöscher die Tür zum Büro im Obergeschoss eingeschlagen. Sie hinterließen in der Nacht von Freitag zu Samstag eine Spur der Verwüstung im Vereinsheim der Hockeysportler des SV Motor Meerane. „Viele Schränke wurden durchwühlt“, sagt... Die Täter haben mit einem unbekannten Gegenstand ein Fenster im Erdgeschoss und mit einem Feuerlöscher die Tür zum Büro im Obergeschoss eingeschlagen. Sie hinterließen in der Nacht von Freitag zu Samstag eine Spur der Verwüstung im Vereinsheim der Hockeysportler des SV Motor Meerane. „Viele Schränke wurden durchwühlt“, sagt...