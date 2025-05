Vollsperrung der Lindenstraße in Glauchau wird ausgeweitet

Ab 12. Mai soll der Abschnitt zwischen Auestraße und Dorotheenstraße komplett dicht sein.

Glauchau.

Die Lindenstraße in Glauchau wird ab Montag, dem 12. Mai, zusätzlich auf dem Abschnitt zwischen Auestraße und Dorotheenstraße voll gesperrt sein. Das hat die Stadtverwaltung Glauchau am Freitag angekündigt. Wie Stadt-Pressesprecherin Bettina Seidel weiter mitteilt, kann die Zufahrt in Richtung Internationale Grundschule dann über die Mühlgrabenstraße oder die Lindenstraße und die Dorotheenstraße erfolgen. Grund für die Erweiterung des Baufeldes seien ungeplante Hindernisse auf dem ersten Bauabschnitt. Die Umleitung verlaufe weiterhin über die Auestraße und Meeraner Straße. Die an der Lindenstraße aufgestellten Glascontainer würden für die Dauer der Sperrung entfernt, ein Ersatzstandort werde noch bekanntgegeben. (mib)