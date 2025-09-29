Vollsperrung in Meerane: In den Herbstferien gibt es eine Baustelle auf der Forststraße

Glauchau
Die schulfreie Zeit wird für Arbeiten an einem Trinkwasserhausanschluss genutzt. Wie lange die Sperrung dauert und welche Umleitung es gibt.
Eine Hauptverkehrsstrecke in Meerane bleibt fast die kompletten Herbstferien gesperrt: Auf der Forststraße sollen Arbeiten für einen neuen Trinkwasserhausanschluss durchgeführt werden. Die Baustelle befindet sich zwischen der Zufahrt zum Schäferberg und dem Dittricher Weg. Eine Baufirma aus Mülsen ist im Auftrag des Regionalen Zweckverbandes...
