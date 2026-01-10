Von Bangen bis Beifall: So lief der Glauchauer Neujahrsempfang

Auf dem Neujahrsempfang im Glauchauer Stadttheater wurde nicht nur viel gelacht. Es gab auch andere Momente und Auffälligkeiten.

Glauchau statt Hamburg – so könnte man in drei Worten den Neujahrsempfang 2026 im Glauchauer Stadttheater überschreiben. Doch das wäre natürlich eine sehr verkürzte Darstellung des ersten gesellschaftlichen Höhepunkts in Glauchau, bei dem es bange Minuten, nachdenkliche Töne und auch viel zu lachen gab, auch wenn es einem manchmal im...