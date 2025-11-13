Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Glauchau
  • |

  • Von Elternbeiträgen für Krippe bis Anmeldung für Stadtbibliothek: Was in Meerane alles teurer wird

Die monatlichen Elternbeiträge für die Krippen-Betreuung steigen in Meerane um 18,04 Euro.
Die monatlichen Elternbeiträge für die Krippen-Betreuung steigen in Meerane um 18,04 Euro. Bild: Daniel Naupold/dpa
Kerstin Zienert führt Besucher durch das Höhlermuseum in Meerane.
Kerstin Zienert führt Besucher durch das Höhlermuseum in Meerane. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Für teure Medien fällt in der Stadtbibliothek künftig eine Leihgebühr an.
Für teure Medien fällt in der Stadtbibliothek künftig eine Leihgebühr an. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Die monatlichen Elternbeiträge für die Krippen-Betreuung steigen in Meerane um 18,04 Euro.
Die monatlichen Elternbeiträge für die Krippen-Betreuung steigen in Meerane um 18,04 Euro. Bild: Daniel Naupold/dpa
Kerstin Zienert führt Besucher durch das Höhlermuseum in Meerane.
Kerstin Zienert führt Besucher durch das Höhlermuseum in Meerane. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Für teure Medien fällt in der Stadtbibliothek künftig eine Leihgebühr an.
Für teure Medien fällt in der Stadtbibliothek künftig eine Leihgebühr an. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Von Elternbeiträgen für Krippe bis Anmeldung für Stadtbibliothek: Was in Meerane alles teurer wird
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben Eltern müssen auch Besucher des Höhlermuseums und Leseratten künftig tiefer in die Kasse greifen. Die Erhöhungen treten Anfang des Jahres in Kraft. „Freie Presse“ nennt die vom Stadtrat beschlossenen Details.

In Meerane wird an der Preisschraube gedreht. Auf Eltern von Krippen-Kindern und einen Teil der Leseratten, die Angebote der Stadtbibliothek nutzen, kommen höhere Kosten zu. Mit den Erhöhungen, die der Stadtrat beschlossen hat, reagiert die Stadt auf steigende Kosten in vielen Bereichen. Was wird teurer?
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Elternbeiträge in Geyer steigen teilweise: Welche Kosten ab 2026 anfallen
Die Elternbeiträge in Geyer steigen teilweise – hier die Kita „Bingegeister“.
Eltern müssen für die Betreuung von Krippen- und Kindergartenkindern ab Januar mehr zahlen. Der Höchstbetrag bleibt aber monatlich unter 300 Euro. Im Rat gab es eine Anregung.
Annett Honscha
01.10.2025
1 min.
Rochlitz: Warum Eltern bald mehr für die Krippe zahlen
In Rochlitz zahlen Eltern für die Betreuung in der Krippe mehr (Symbolfoto).
Die Stadträte in Rochlitz haben entschieden: Die Elternbeiträge für die Krippe werden erhöht.
Alexander Christoph
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel