Von Elternbeiträgen für Krippe bis Anmeldung für Stadtbibliothek: Was in Meerane alles teurer wird

Neben Eltern müssen auch Besucher des Höhlermuseums und Leseratten künftig tiefer in die Kasse greifen. Die Erhöhungen treten Anfang des Jahres in Kraft. „Freie Presse“ nennt die vom Stadtrat beschlossenen Details.

In Meerane wird an der Preisschraube gedreht. Auf Eltern von Krippen-Kindern und einen Teil der Leseratten, die Angebote der Stadtbibliothek nutzen, kommen höhere Kosten zu. Mit den Erhöhungen, die der Stadtrat beschlossen hat, reagiert die Stadt auf steigende Kosten in vielen Bereichen. Was wird teurer?