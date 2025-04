Von Waldenburg aus die Mulde per Schlauchboot erkunden

Die Stadt Waldenburg hat den Kartenverkauf für vier Termine im Frühjahr gestartet. Die Rückreise kann zu Fuß oder per Bus erfolgen.

Waldenburg.

Natur- und Abenteuerliebhaber können das Muldetal bei einer Schlauchboottour erkunden. Wie die Stadt Waldenburg mitteilt, ist der Ticketverkauf für vier Termine an zwei Tagen gestartet. Am 18. Mai und 8. Juni führt jeweils um 10 und 14 Uhr eine etwa zweistündige Schlauchbootfahrt durch die Kulisse der Zwickauer Mulde. Startpunkt ist Waldenburg, wo Teilnehmer zunächst in die Sicherheitstechniken eingewiesen werden. Die Rückreise bietet die Wahl zwischen einer Wanderung oder einer Busfahrt. Tickets sind nur im Vorverkauf für 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Kinder bis 10 Jahre erhältlich. Diese gibt es im Tourismusamt Waldenburg im Ratssaal oder unter Ruf 037608 21000 sowie E-Mail: [email protected]. (kru)