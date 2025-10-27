Vorfall in Remse: Zeugen bestätigen Aussagen der Kinder

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Zwei Männer sollen zwei Grundschüler im „Remser Gässl“ angesprochen und attackiert haben. Was nach den Befragungen feststeht.

Die Version von Kindern, die von zwei unbekannten männlichen Personen am Mittwochnachmittag im „Remser Gässl“ angesprochen und attackiert worden sein sollen, wird von Zeugenaussagen gestützt. Darüber informiert Polizeisprecher Sebastian Schmidt auf Anfrage von „Freie Presse“. Er berichtet, dass die Beamten mit den beiden Kindern im...