Wahl in Zwickau: Nico Tippelt bleibt Kreisvorsitzender der FDP

Glauchau
Ein Student aus Crimmitschau ist vom Kreisparteitag neu in den geschäftsführenden Vorstand gewählt worden.
Beim Kreisparteitag der Freien Demokraten (FDP) im Landkreis Zwickau am Mittwochabend in Zwickau ist Nico Tippelt einstimmig als Kreisvorsitzender wiedergewählt worden. Ebenfalls im Amt bestätigt wurde als erster stellvertretender Vorsitzender Stefan Voigt. Weitere Stellvertreter sind Sylke Blumenstein-Lorat und Joachim Roßberg. Neu im...
