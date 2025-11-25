Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Glauchau
  • Wahrzeichen von Remse wird nicht verkauft: CDU und AfD verhindern Immobiliendeal am Kloster „Roter Stock“

Glauchau
Wahrzeichen von Remse wird nicht verkauft: CDU und AfD verhindern Immobiliendeal am Kloster „Roter Stock“
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Mehrheit des Gemeinderates lehnt das Kaufangebot einer ortsansässigen Familie ab, die 150.000 Euro zahlen wollte. Die Reaktionen am Montagabend reichen von Fassungslosigkeit bis Selbstkritik.

Der Immobiliendeal um das Kloster „Roter Stock“, das Wahrzeichen von Remse, ist geplatzt. Der Gemeinderat verweigerte zur Sitzung am Montagabend seine Zustimmung zum Verkauf. Gegenstimmen kamen vor allem von den Gemeinderäten von CDU und AfD. Sie votierten gegen den Verkauf des „Roten Stocks“ an eine Familie aus Remse. Deren Angebot...
