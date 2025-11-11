Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, ist einer der Referenten.
Roland Löffler, Direktor der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, ist einer der Referenten.
Glauchau
Waldenburg: Der Todesmarsch von 1945 ist Thema im Schloss
Redakteur
Von Jens Arnold
Für die Veranstaltung am Donnerstag, 20. November, wird um Voranmeldung gebeten.

Im Rahmen der Sonderausstellung „Hunger auf Leben“ lädt das Museum Naturalienkabinett Waldenburg zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion über den Todesmarsch von Altenburg nach Waldenburg im April 1945 ins Schloss Waldenburg ein. Dazu werden am 20. November, 18 Uhr, Martin Clemens Winter von der Universität Leipzig und Roland...
