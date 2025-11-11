Waldenburg: Der Todesmarsch von 1945 ist Thema im Schloss

Für die Veranstaltung am Donnerstag, 20. November, wird um Voranmeldung gebeten.

Im Rahmen der Sonderausstellung „Hunger auf Leben“ lädt das Museum Naturalienkabinett Waldenburg zu einem Vortrag mit anschließender Diskussion über den Todesmarsch von Altenburg nach Waldenburg im April 1945 ins Schloss Waldenburg ein. Dazu werden am 20. November, 18 Uhr, Martin Clemens Winter von der Universität Leipzig und Roland...