Waldenburg: Museum Naturalienkabinett lädt zu Ferienprogrammen ein

Weil das Museum sanierungsbedingt geschlossen ist, finden die Veranstaltungen im Ratsgewölbe statt. Was geplant ist.

Trotz sanierungsbedingter Schließzeit lädt das Museum Naturalienkabinett Waldenburg auch während der diesjährigen Sommerferien, die in Sachsen vom 30. Juni bis zum 8. August dauern, neugierige Kinder zu drei unterschiedlichen Programmen ein. In Anlehnung an die traditionsreiche Apothekerfamilie Linck, deren Wirken und naturkundliches Interesse...