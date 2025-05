„Waldenburg verliert eine Persönlichkeit“: Trauer nach Tod von Stephan Grünwald

Als Ideengeber für das Eurogymnasium und als Stadtrat hat Stephan Grünwald seine Spuren hinterlassen. Er ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Welche Eigenschaften seinen Weggefährten in Erinnerung bleiben.

Lehrer in Latzhosen und mit Farbeimern. Sie renovieren in den Ferien die Klassenzimmer im Europäischen Gymnasium in Waldenburg. Momente aus den 1990er-Jahren, über die Stephan Grünwald gern gesprochen hat. „Diese Zeit hat uns zusammengeschweißt“, sagte der Pädagoge vor sieben Jahren in einem Gespräch mit der „Freien Presse“ beim...