Waldenburg: Wiener Klassik und Pariser Lebensart

Streicher der Staatskapelle, eine Frau für die besonderen Töne und ein Soloklarinettist spielen am Sonntag im Blauen Salon des Schlosses.

Waldenburg.

Ein Klassikkonzert mit fünf Instrumentalisten und einer Sängerin wird am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr im Blauen Saal des Schlosses Waldenburg geboten. Unter dem Motto „Mozart in der Brasserie“ wollen die Veranstalter Wiener Klassik auf Pariser Lebensart treffen lassen. Mit Štěpánka Pučálková werde „eine der besten jungen Mezzosopranistinnen unserer Tage“ erstmals in Schloss Waldenburg zu Gast sein, so die Ankündigung. Mit Streichern der Staatskapelle Dresden und deren Soloklarinettist Robert Oberaigner erklingen Meisterwerke von Mozart sowie der französischen Spätromantik. Die Mischung aus Streicherklang und Frauenstimme sei ein Höhepunkt der diesjährigen Konzerte. Karten zu 20 € sind an der Abendkasse erhältlich. (kru)