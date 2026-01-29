MENÜ
Im Schloss Waldenburg fand erstmals das Lichterfest statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Im Schloss Waldenburg fand erstmals das Lichterfest statt. Bild: Andreas Kretschel/Archiv
Glauchau
Warum das Lichterfest im Schloss Waldenburg wiederholt wird
Von Stefan Stolp
Im Schloss Waldenburg wurde die Weihnachtszeit feierlich beendet. Wie viele Leute kamen, und wie es weiter gehen soll.

Das Lichterfest im Schloss Waldenburg wird eine weitere Auflage bekommen. Das hat Maike Othengrafen, Leiterin des Schlosses Waldenburg, jetzt gesagt. „Mehrere hundert Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung ins winterliche Schlossareal und sorgten für eine Resonanz, die die Erwartungen der Veranstalter deutlich übertraf“, sagt sie...
