Die gelben Klinkerfassaden sind typisch für den Schlachthof in Glauchau.
Die gelben Klinkerfassaden sind typisch für den Schlachthof in Glauchau.
Glauchau
Was wird aus dem Glauchauer Schlachthof?
Von Stefan Stolp
Dem denkmalgeschützten Ensemble in Glauchau droht der Verfall. Doch jetzt könnte sich das Blatt wenden.

Er war Drehort für einen Horrorfilm, er war Austragungsstätte des Street-Art-Festivals Ibug, zahlreiche Workshops zu dessen Nutzung hat es gegeben. Ganz früher war er einmal eine Industriestätte. Die Rede ist vom ehemaligen Schlachthof in Glauchau mit seinen beiden markanten und Denkmalschutz stehenden Eingangsgebäuden, die weithin sichtbar...
